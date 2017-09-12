Лавров проводит встречу с генсеком ОДКБ Хачатуровым

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит во вторник встречу с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Рад возможности обменяться мнениями о том, как развивается наше взаимодействие в рамках ОДКБ. Генеральный секретарь и его команда ведут очень слаженную работу всего секретариата на основе решений глав государств, Совета министров иностранных дел, секретарей Советов безопасности, министров обороны", — сказал Лавров.

По его словам, Хачатуров находится на этой должности почти полгода. "Уже есть основания послушать ваши оценки, нам это будет очень полезно", — сказал глава МИД РФ.

Со своей стороны генсек ОДКБ сообщил, что коротко доложит о том, что успел сделать. В частности, проведена встреча министров обороны ОДКБ, Совета министров иностранных дел и другие заседания.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.