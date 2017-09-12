СМИ: конституционный суд приостановил действие каталонского закона о выходе из Испании
Конституционный суд (КС) Испании приостановил действие закона, регулирующего выход Каталонии из состава пиренейского королевства. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета La Vanguardia.
По ее информации, КС принял к рассмотрению иск правительства Испании против данного закона, что автоматически привело к приостановке его действия вплоть до окончания разбирательства в суде.
Документ, который насчитывает 89 статей, был разработан для обеспечения соблюдения законности в период между плебисцитом, намеченным на 1 октября, и утверждением "каталонской конституции". В нем также предусмотрено, что "каталонское гражданство не требует отказа от испанского подданства". Закон регулирует и такой аспект, как юридическая система гипотетической независимой республики. Он является переходным, пока парламент не создаст новую правовую базу.
Ранее правительство Испании уже обжаловало закон о референдуме о самоопределении. В нем говорится, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.
Власти Испании заявили, что не позволят провести референдум, посягающий на единство и целостность королевства.