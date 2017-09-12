Министр иностранных дел Армении принял заместителя комиссара по торговле США

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян 11-го сентября принял высокопоставленную делегацию Соединенных Штатов Америки по вопросам внешней торговли, во главе с заместителем по вопросам торговой политики и экономики комиссара по торговле Эда Грессера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, министр Налбаднян с удовлетворением отметил, что это уже второй визит делегации США по вопросам внешней торговли в Армению за последние два месяца, выразив уверенность, что подобные визиты будут способствовать дальнейшему углублению армяно-американских торгово-экономических связей.

Эдвард Налбандян и Эд Грессер обменялись мнениями вокруг двусторонних торговых вопросов, возможностей, предоставленных Армении режимом торговых привилегий GSP и условий их использования.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки второго заседания Армяно-американского совета по торговле и инвестициям, возможные пути расширения объемов двусторонней торговли. В этом контексте министр иностранных дел Налбандян с удовлетворением отметил армяно-американское сотрудничество в сфере информационных технологий, подчеркнув, что оно занимает ведущее место в двустороннем торговом обороте.

Собеседники коснулись вопросов армяно-американского взаимодействия в сфере инфраструктуры и энергетики, подчеркнув важность расширения договорно-правовой базы.