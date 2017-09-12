Кобзон получил в подарок от Путина бронзового бизона

Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому в понедельник исполнилось 80 лет, рассказал на пресс-конференции в ТАСС, какой подарок сделал ему президент РФ Владимир Путин, передает Арменпресс.

Ранее сайт Кремля сообщил, что глава государства 11 сентября принял народного артиста СССР, первого замглавы комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона. Глава государства "тепло поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и преподнес юбиляру в подарок картину "Шахтерская песня" живописца Александра Зеленского".

Как рассказал сам Кобзон, картина оказалась не единственным подарком.

"Знаете, что мне подарил президент?" - заинтриговал представителей СМИ артист. Выдержав паузу, он рассказал, что во время встречи Путин процитировал эпиграмму поэта Александра Иванова: "Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона". "И (после этого) вынесли бронзового бизона", - рассказал певец.