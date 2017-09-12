Будет установлена мемориальная доска, увековечивающая память Бабкена Нерсисяна

12-го сентября было созвано первое заседание 2-й сессии третьего созыва Совета Старейшин Еревана, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в начале заседания члены Совета Старейшин утвердили повестку дня и состав временной счетной комиссии. Переходя к вопросам повестки дня, члены Совета одобрили проект решения об установке мемориальной доски, увековечивающей память Народного артиста СССР Бабкена Нерсисяна по адресу ул.Абовяна, 21.