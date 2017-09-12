Двенадцать обезьян умерли от страха в индийском лесу

Сотрудники индийского лесного ведомства обнаружили на поляне в лесу двенадцать мертвых обезьян. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Они заподозрили, что животные были отравлены, и отвезли останки в ветеринарную клинику в индийском штате Уттар-Прадеш. Вскрытие показало, что все обезьяны погибли в результате остановки сердца. По мнению специалистов, животных мог напугать тигр. Местные жители утверждают, что в предполагаемое время их гибели в лесу было слышно рычание.