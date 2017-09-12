Полномочия предоставления политического убежища перейдут от президента уполномоченному органу

Полномочия предоставления политического убежища, которые в настоящее время имеет только президент Армении, будут передана в уполномоченный орган, который будет выбран правительством. Как сообщает Арменпресс, депутаты Национального Собрания обсудили законопроект о внесении изменений в закон «О политическом убежище».

Первый заместитель министра территориального управления Армении Ваче Тертерян отметил, что правительство выберет уполномоченный орган, который будет заниматься этим вопросом.

«Другая поправка подразумевает продление 10-дневного срока для обсуждения заявки до 30 дней, что позволит провести более всестороннее обсуждение заявки», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что поправками процедура обжалования также будет передана в судебную сферу.