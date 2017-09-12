Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России
Внешнеполитическая служба Евросоюза запустила во вторник новый сайт для информационного противодействия России в рамках кампании "ЕС против дезинформации".
"Сегодня мы запускаем наш новый сайтwww.euvsdisinfo.eu, чтобы предоставить вам единый источник, направленный на решение проблемы прокремлевской дезинформации", - говорится на сайте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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