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Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России


Внешнеполитическая служба Евросоюза запустила во вторник новый сайт для информационного противодействия России в рамках кампании "ЕС против дезинформации".

"Сегодня мы запускаем наш новый сайтwww.euvsdisinfo.eu, чтобы предоставить вам единый источник, направленный на решение проблемы прокремлевской дезинформации", - говорится на сайте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.




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