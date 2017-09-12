В Коннектикуте самолет врезался в дерево
В американском городе Плейнвилль, штат Коннектикут, самолет Cessna 172 врезался в дерево на парковке неподалеку от местного аэропорта. Инцидент попал на видео.
79-летний пилот Манфред Фрост выжил. Его госпитализировали с незначительными травмами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Мне очень повезло, что обошлось без серьезных повреждений", — заявил он местному филиалу канала NBC.
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