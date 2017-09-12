В Коннектикуте самолет врезался в дерево

В американском городе Плейнвилль, штат Коннектикут, самолет Cessna 172 врезался в дерево на парковке неподалеку от местного аэропорта. Инцидент попал на видео.

79-летний пилот Манфред Фрост выжил. Его госпитализировали с незначительными травмами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мне очень повезло, что обошлось без серьезных повреждений", — заявил он местному филиалу канала NBC.