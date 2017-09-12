Volkswagen вложит миллиарды в производство электромобилей

Крупнейший в мире автопроизводитель Volkswagen пообещал вложить миллиарды долларов в разработку новых электромобилей и представить меньше чем через 15 лет, к 2030 году, электроверсии всех своих моделей.

До масштабного скандала, разразившегося два года назад из-за занижения Volkswagen показателей вредных выбросов, автопроизводитель почти не замечал развития рынка электромобилей и беспилотных автомобилей.

Сейчас же немецкий концерн намерен вложить свыше 20 млрд евро в развитие электрокаров в надежде составить конкуренцию Tesla и другим производителям электромобилей, создав массовый рынок электромобилей.

Немецкая фирма планирует к 2025 году предложить 80 новых электромобилей,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Другой немецкий производитель Daimler пообещал, что к 2022 году предложит полностью электрические версии всех автомобилей Mercedes-Benz.

Тем не менее, VW стал первым крупным автопроизводителем, объявившим о выпуске электромобилей для массового рынка.

Великобритания и Франция ранее объявили о планах в целях борьбы с загрязнением воздуха с 2040 года запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

Над похожим шагом размышляет и Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире.

Выступая на автосалоне во Франкфурте, глава Volkswagen Маттиас Мюллер сказал Би-би-си: "Потребителям нужны чистые автомобили. Людям нужен чистый воздух, и мы хотим внести свой вклад".

Немецкая фирма, чьи бренды включают Seat и Skoda, также заявила, что разместит заказы на сумму более 50 млрд евро на батареи для питания автомобилей.

Во вторник BMW представит свой первый электромобиль Mini, который будет собираться в Оксфорде и поступит в продажу в 2019 году.