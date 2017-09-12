Раскрыта главная причина смертельной опасности курения

Американские ученые объяснили, каким образом курение провоцирует развитие у человека рака легкого. Исследование опубликовано в Cancer Cell, сообщаетУниверситет Джонса Хопкинса (США).

Эксперты обнаружили, что сигаретный дым вызывает в клетках, формирующих дыхательные пути, эпигенетические изменения. Последние, в свою очередь, способствуют появлению ранних форм рака легкого.

«Курение создает основу для эпигенетических изменений, которые, согласно нашей гипотезе, увеличивают риск развития рака легкого, поэтому, если вы не курите, вероятность заболевания крайне низка», — отметил соавтор Стивен Байлин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперименты на модельном образце тканей показали, что в течение десяти дней после воздействия сигаретного дыма на клетки легких запускаются аномальные процессы (повреждение ДНК). Накопление эпигенетических изменений становится критическим через 10-15 месяцев (эквивалентно курению в течение 20-30 лет).