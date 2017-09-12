Посол Франции: есть все предпосылки для подписания соглашения ЕС-Армения

“Новое соглашение Армения-ЕС открывает новые перспективы и новые горизонты для деятельности Армении”. Как сообщает «Арменпресс», заявил в беседе с журналистами посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

“Начиная с того дня, когд это соглашение будет подписано – а оно, не сомневаюсь, будет подписано, так как есть все предпосылки для этого – Армения будет единственной страной, которая является одновременно и членом ЕАЭС и имеет соглашение с Евросоюзом”, - сказал посол.

Новое соглашение ЕС-Армения предполагается подписать в ноябре, на форуме Восточного партнерства в Брюсселе.