В Иране перевернулся автобус, одиннадцать человек погибли

Автобус перевернулся в иранском городе Абали, 11 пассажиров погибли, 28 пострадали, передает агентство IRNAсо ссылкой на местную дорожную полицию.

Инцидент произошел во вторник утром, опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кередж-Сари, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, автобус двигался с разрешенной скоростью 50 км/ч. Причина инцидента сейчас выясняется.