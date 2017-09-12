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В Иране перевернулся автобус, одиннадцать человек погибли


Автобус перевернулся в иранском городе Абали, 11 пассажиров погибли, 28 пострадали, передает агентство IRNAсо ссылкой на местную дорожную полицию.

Инцидент произошел во вторник утром, опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кередж-Сари, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, автобус двигался с разрешенной скоростью 50 км/ч. Причина инцидента сейчас выясняется.

 

 



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