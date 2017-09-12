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Toyota представила на автосалоне во Франкфурте новый Land Cruiser Prado


Компания Toyota представила на автосалоне во Франкфурте новый Land Cruiser Prado. У модели полностью изменился дизайн передней части кузова, а в салоне появилась новая приборная панель и центральная консоль.

По сравнению с предшественником обновленный внедорожник стал на 60 миллиметров длиннее – до 4840 миллиметров.

О силовых установках обновленного «Прадо» для российского рынка в компании пока не говорят. В Европе модель будет доступна со 177-сильным дизелем 2.8, а также с прежними 161- и 249-сильными бензиновыми моторами объемом 2.7 и 4.0 литра соответственно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.



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