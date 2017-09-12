В Британии открылся отель «Титаник»

В Белфасте (Северная Ирландия) в здании штаб-квартиры Harland & Wolff открылся отель «Титаник». Как сообщает Daily Mail, в начале 1900-х годов именно здесь были созданы чертежи трансатлантического лайнера.

Ремонт здания занял два года и потребовал порядка 28 миллионов фунтов стерлингов вложений (около 37 миллионов долларов). На четырех этажах располагается 120 номеров различного класса. Помещения, где инженеры разрабатывали план трансатлантического лайнера, были превращены в конференц-зал и бар. В отделке использовалась та же плитка, что и для бассейна «Титаника»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Британский пароход затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. На борту судна находились свыше двух тысяч человек, большинство из них погибли.