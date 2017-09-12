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Выпущенный на свободу директор азербайджанского агентства “Туран” собирается подать иск в ЕСПЧ


Директор, быть может, последнего в Азербайджане независимого информационного агентства “Туран” Мехман Алиев, выпущенный на свободу после кратковременного ареста, обратился в Кассационный суд Баку с иском о признании его ареста незаконным.

Как сообщает  «Арменпресс»,  об этом передает азербайджанское агентство  azadliq.infо.

Дело в том, что Мехман Алиев был арестован 24 августа по решению следователя как подозреваемый. Его адвокат опротестовал арест в районном суде Ясамали, но суд не удовлетворил иск. После освобождения М. Алиев обратился в кассационный суд Баку и потребовал признания своего ареста незаконным. Его адвокат Намазли заявил, что если кассационный суд не удовлетворит их требование, они обратятся в ЕСПЧ.

На судебном заседании 11 сентября его арест был отменен и он был выпущен на свободу.

Директор “Турана” в беседе с журналистами заявил, что обратился с просьбой об освобождении  к И. Алиеву.

М. Алиева арестовали 28 августа под предлогом проблем с выплатой налогов.

В агентстве заявили, что ничего незаконного они не совершали, и эти действия налоговиков направлены на воспрепятствование их деятельности.

М. Алиеву  могут присудить 7 лет лишения свободы.

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