В румынском городе Мамая состоялся 6-ой тур юношеского первенства Европы по шахматам. Как сообщает «Арменпресс», в категории до 18 лет Айк Мартиросян одержал пятую победу подряд и присоединился к группе лидеров. Константин Яйлоян, выступающий в этой же подгруппе, также одержал победу и уступает лидерам пол-очка.

В категории до 16 лет лидер Арам Акопян в 6-ом туре проиграл Виктору Матвиишени. Арам Акопян и Шант Саргсян с 4,5 очков делят 4-13 места.

В категории до 14 лет Мамикон Гарибян уступает 6 лидерам пол-очка.

В категории до 12 лет в лидерах идут Айдин Сулейманли с 5,5 очков и Чижи Якуб. Роберт Мурадян и Арсен Давтян набрали по 4 очка.

В категории до 10 лет Роберт Пилипосян набрал 4,5 очка и отстает от лидера на 1 очко.

В категории до 8 лет Гагик Навоян с 5 очками делит 3-10 места.

Среди девушек до 18 лет Сона Асатрян с 5 очками делит 2-3 места, Мариам Аветисян с 4 очками на 7 месте.

Среди девушек до 16 лет Анна Саргсян набрала 4,5 очка и уступает единоличному лидеру Ольге Бадельска 1 очко.

Среди девушек до 14 лет Мариам Мкртчян с 4 очками делит 10 место.

Среди девочек до 12 лет с 5,5 очков лидирует Диана Ломая. Асмик Кочинян и Астхик Акопян с 3,5 очков находятся в середине таблицы.

Среди девочек до 10 лет Анаит Мурадян после 5-ой победы подряд делит 2-5 места.

Среди девочек до 8 лет Анаит Мкртчян потерпела поражение в 6-ом туре и с 4 очками находится на 9 месте.

До завершения первенства осталось три тура.