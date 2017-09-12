Французская марка парфюмерии и косметики Guerlain представила «нижнее белье для кожи»

Французская марка парфюмерии и косметики Guerlain выпустила новые тональные средства в линии Lingerie de Peau (в переводе с французского — «нижнее белье для кожи»). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

В линию вошли увлажняющий тональный крем Aqua Nude и средство с аппликатором-губкой Cushion. В первом из них реализована технология Aqua Plump: она воздействует на аквапорины клеток и равномерно перераспределяет влагу на всей поверхности и в глубине кожи. Aqua Nude представлено в шести оттенках, а тональное средство-губка — в четырех оттенках,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Лицом линейки стала российская супермодель Наталья Водянова.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.

В августе 2017 года компания представила новую коллекцию увлажняющих помад Kiss Matte с производными перца чили.