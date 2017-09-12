В США поступила в продажу книга Хиллари Клинтон о прошедших выборах

Новая книга экс-госсекретаря США и бывшего кандидата на пост президента страны Хиллари Клинтон "Что произошло" (What Happened) поступила во вторник в продажу в США. Об этом сообщает ТАСС.

В мемуарах, выпущенных издательством Simon and Schuster, бывшая первая леди рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах. "Почти каждый день с 8 ноября 2016 года я боролась с одним и тем же вопросом: "Почему я проиграла?" Иногда трудно сосредоточиться на чем-либо еще, - пишет Клинтон. - Я возвращаюсь к своим недостаткам и ошибкам, которые мы совершили, я беру на себя ответственность за них",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Экс-сенатор от штата Нью-Йорк рассказывает в книге о допущенных ею ошибках и о своих впечатлениях от предвыборной борьбы с республиканцем Дональдом Трампом.