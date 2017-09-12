На премию «Аврора» получено 750 заявок: число уникальных кандидатов на премию выросло на 100%

На третий год на премию «Аврора» выдвинули 509 уникальных кандидатов, а всего было получено 750 заявок. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе общественных связей фонда “Инициативы развития Армении”.

Во время приема номинаций, который начался на следующий день после церемонии вручения премии 2017 года и закончился 8 сентября, были получены заявки на 12 языках из 115 стран, включая США, Россию, Египет, Армению, Индию, Германию, Соединенное Королевство, Пакистан, Украину и Кению. Это на 100% больше, чем в прошлом году, когда на премию было выдвинуто 254 уникальных кандидата, а заявки на 13 языках прислали из 66 стран.

«Тот факт, что 750 человек нашли время, чтобы заполнить и отправить заявку, номинировав 509 кандидатов, глубоко трогает нас и в то же время вдохновляет», – заявил Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора». «Это в очередной раз доказывает то, во что мы верим: важно вместе чествовать мужество и силу духа людей, которые своими поступками укрепляют и защищают нашу общую человечность. Они делают это вместо нас и, в какой-то степени, от нашего имени. Премия «Аврора» позволяет нам воплотить свою благодарность в действии и сказать спасибо всем бескорыстным героям, спасающим жизни других. С помощью «Авроры» мы неизменно стремимся воздавать должное современным героям и рассказывать об их деятельности всему миру».

Анкеты кандидатов на премию «Аврора» – 2018 будут переданы группе специалистов в области решения гуманитарных проблем, которых Гуманитарная инициатива «Аврора» попросила помочь оценить достоверность предоставленных сведений и то, насколько изложенные факты соответствуют трем главным критериям премии – мужеству, решимости и воздействию, позволившему спасти жизни людей. Прошедшие в следующий тур кандидаты будут рассматриваться Отборочной комиссией, председателем которой является обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

«Сейчас, во время глобального гуманитарного кризиса, особенно важно иметь возможность поблагодарить тех, кто творит добро, не требуя ничего взамен, и воздать им должное. Каждый год номинанты «Авроры» вдохновляют нас своими поступками и словами. Мы с нетерпением ждем встречи с новыми героями со всего мира», – отметила Мэри Робинсон, член Отборочной комиссии премии «Аврора», экс-президент Ирландии и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека.

В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Лауреатом премии «Аврора» – 2017 стал доктор Том Катена, миссионер-католик из американского городка Амстердам в штате Нью-Йорк. Будучи единственным врачом, постоянно проживающим на опустошенной войной территории Нубийских гор Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь, Катена спас тысячи жизней. Самая первая премия «Аврора» была вручена в 2016 году основательнице приюта «Дом Шалом» и больницы REMA в Бурунди Маргерит Баранкитс в знак признания ее преданности делу помощи детям, которым она дарит надежду на лучшее будущее.

Имена финалистов премии «Аврора» – 2018 будут объявлены 24 апреля 2018 года, в ежегодный день памяти жертв Геноцида армян. Премия «Аврора» в размере 1 млн долларов, созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, будет вручена в третий раз 10 июня 2018 года в столице Армении Ереване. Лауреат сможет разделить 1 млн долларов между организациями, вдохновившими его деятельность. Церемония вручения премии станет кульминацией специальной программы мероприятий, которые пройдут с 8 по 10 июня. Ведущие филантропы, ученые, гуманитарные и государственные деятели, правозащитники, журналисты и бизнесмены всего мира соберутся вместе, чтобы воздать должное лучшим представителям человечества и побудить всех к действиям, направленным на решение самых насущных гуманитарных проблем.

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)



Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

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