По сравнению с прошлым годом увеличена сумма возврата экспортерам переплат НДС в валюте почти на 7,9 млрд драмов. Рост составил почти 16%. По сообщению «Арменпресс», об этом заявил заместитель председателя комитета по госдоходам при правительстве РА Вахтанг Мирумян 12 сентября на встрече с журналистами.

“У нас зафиксирован рост объемов экспорта, а это значит, что растет и возврат переплат”, - сказал В. Мирумян. По его словам, это обусловлено не только объемом экспорта, но и рядом других факторов.

« В текущем году правительство определило четырехдневный срок возврата денег при сумме до 20 млн драмов. Если сумма больше, срок возврата переплаты также уменьшен и в среднем составляет 77 дней. Кроме этого, снижена ставка возврата НДС иностранцам”, - сказал он.

В результате с сентября 2016 г по август 2017 г возвращено более 56,4 млн драмов НДС.

“В первом квартале нынешнего года по сравнению с прошлым налоговые переплаты снизились на 22 млрд драмов, а задолженности – на 7,4 млрд драмов. Конечно, здесь мы больше упирали на практику применения контроля, но не менее важно было и задействование центра мониторинга”, - сказал Мирумян.