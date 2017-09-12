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Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг в направлении Гадрута


12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в восточном направлении Гадрутского района.

Как сообщили «Արմենպրես» в Управлении информации МИД Республики Арцах, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия). С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

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