Госдолг США впервые превысил 20 триллионов долларов

Государственный долг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 триллионов долларов. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Washington Examiner.

Как отмечается, это произошло после подписания президентом США Дональдом Трампом закона о временном повышении порога государственного долга страны. Трамп пошел на данный шаг на условии, что американские парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По данным портала, отслеживающего состояние американского долга, сейчас его размер составляет $20,16 трлн, что на 100% превышает ВВП страны. Он равен $19,3 трлн.

