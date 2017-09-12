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Эммануэль Макрон назначил нового посла Франции в Армении


Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о назначении нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении. Это Джонатан Лакотт. Как сообщает  «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте Елисейского дворца.

Лакотт заменит  бывшего посла Жана-Франсуа  Шарпантье.

 Новому послу 45 лет. До назначения в Армению он занимал должность советника посла Франции в Великобритании.

До этого он работал в МИД Франции, в кабинете госсекретаря по европейским вопросам, в дипломатических представительствах Франции в Германии, в Черногории.

Лакотт владеет английским, немецким, русским, испанским, эстонским, венгерским и сербо-хорватским языками.

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