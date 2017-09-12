Умер мультипликатор «Пиноккио» Ксавье Атенсио

Американский художник-мультипликатор и дизайнер Ксавье Атенсио скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Variety.

Атенсио родился в штате Колорадо в 1919 году. Он работал в компании Disney с 1938-го по 1984-й. Мультипликатор принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Пиноккио» и «Фантазия».

Атенсио также выступил автором сценария к нескольким аттракционам в Диснейлендах, среди которых — «Призрачное поместье» и «Пираты Карибского моря». Для последнего он также написал слова к песне «Йо-хо (Пиратская жизнь по мне)», которая звучит во время поездки по аттракциону. Композиция была использована и в фильмах серии «Пираты Карибского моря», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В 1996 году Атенсио получил премию «Легенда Disney» за существенный вклад в развитие компании.

Представители Disney почтили память художника в Twitter.