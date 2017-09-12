Посол Иван Волынкин: армяно-российская дружба не должна быть против кого-то

Россия и Армения - друзья и эта дружба должна быть от сердца, а не против кого-то. По сообщению «Арменпресс» заявил во время блиц-интервью с журналистами посол РФ в РА Иван Волынкин, отвечая на вопрос, может ли армяно-китайское военно-техническое сотрудничество повлиять на армяно-российские союзнические отношения.

“Россия и Армения – друзья и эта дружба должна быть от сердца, а не против кого-то. Дружба против кого-то – это не дружба”, - сказал посол и добавил, что армяно-китайское военно-техническое сотрудничество – решение Армении. “Армения сама решает, с кем и как ей сотрудничать и в России это никем не оспаривается”.

Обратившись к вопросу о членстве Армении в ЕАЭС, посол сказал: “ Армения может свободно выйти из ЕАЭС, однако думаю, что большинство населения не согласится с этим решением, поскольку видит очевидную выгоду от этого членства”.