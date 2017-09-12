Центральный банк Армении представил условия, защищающие права поручителей заемщиков

Совет ЦБ РА своим решением от 4 августа 2017 г за # 176Ն представил условия, защищающие права поручителей по займам. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе ЦБ по связям с общественностью.

Исходя из необходимости защиты прав граждан, выступающих поручителями заемщиков, а также идя навстречу пожеланиям общественности, обеспокоенной тем, что кредиторы зачастую не объясняют поручителям условия выдачи кредитов и их права и обязанности, совет ЦБ определил требования к кредиторам, которые вступают в силу с 1 октябяр 2017 г.

Так, кредиторы обязаны объяснить поручителям меру и формы их ответственности за невозврат или опоздание с возвратом кредита, ему должны быть выданы экземпляры договора о кредитовании, его обязаны извещать при изменении условий кредитования, поручитель имеет право в любое время ознакомиться с историей погашения кредита и т.п.