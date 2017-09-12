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СМИ узнали о новой стратегии США в отношении Ирана


Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения новой, более агрессивной стратегии Вашингтона в отношении Ирана. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Reuters.

Указывается, что для президента ее подготовили министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и ряд других влиятельных чиновников. Стратегия предполагает более агрессивные меры по отношению к Тегерану, в частности, в охваченных гражданскими войнами Ираке и Сирии, где действуют несколько вооруженных отрядов, которые состоят из шиитов и пользуются поддержкой Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Этот план можно назвать масштабной стратегией против пагубной деятельности со стороны Ирана: его финансовой политики, поддержки террора, дестабилизации обстановки в регионе, особенно в Сирии, Ираке и Йемене», — сообщил Reuters источник в администрации Трампа. 

 

 



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