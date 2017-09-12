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Лыжники удачно выступили на этапе розыгрыша кубка мира по роллер-лыжам


Армянские лыжники Микаел Микаелян и Мариам Микаелян  приняли участие в последнем туре розыгрыша кубка мира по роллер-лыжам в итальяском городе Тренто в категории до 20 лет. Как передает «Арменпресс»,  об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении.

В первый день в беге по классическому стилю на 4,7 км Микаел Микаелян занял 5-e место, а Мариам Микаелян – 10-е. На второй день в беге вольным стилем на 6,9 км Микаел на 9-м месте, Мариам – на 14-ом.

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