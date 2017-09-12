В Ереване пройдет фестиваль, посвященный 85-летию основания Союза композиторов

Четвертый фестиваль современной армянской музыки пройдет в Ереване с 16 сентября по 6 ноября. Фестиваль будет посвящен 85-летию основания Союза композиторов . Концерты пройдут в залах “Арам Хачатурян”, Дома камерной музыки им. Комитаса, Союза композиторов Армении и Всеобщего армянского благотворительного союза.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по связям с общественностью министерства культуры, в 10 концертах прозвучат произведения как членов Союза композиторов Армении, так и других ярких представителей армянской композиторской школы.

Фестиваль 16 сентября откроет выступление Государственного камерного ансамбля Армении в Доме камерной музыки им. Комитаса. В рамках фестиваля будут исполнены разножанровые произведения – камерные, духовные, хоровые, будет представлена также моно-опера. Один день будет посвящен детской музыке. По соседству с Центром искусств Гафесчян (каскад) при содействии мэрии Еревана состоится открытый эстрадный концерт с участием Эстрадно-симфонического оркестра радио Армении (художественный руководитель Ерванд Ерзнкян).

Завершится фестиваль в концертном зале “Арам Хачатурян”. Выступят Национальный филармонический оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Э. Топчян) и Государственная академическая капелла Армении (художественный руководитель и хормейстер О Чекиджян)

Фестиваль проходит при содействии Министерства культуры РА.