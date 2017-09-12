Игнатий Аракелян примет участие в открытии выставочного павильона Армении в Москве
11:21, 12 Сентябрь, 2017
Министр сельского хозяйства РА Игнатий Аракелян 12 сентября отправился в Москву для участия в торжественном открытии выставочного павильона Армении на территории оптового продуктового агрокластера крупнейшей в Европе выставки ФУД-СИТИ-Москва: Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства.Организатором мероприятия является Союз предпринимателей Евразийской экономической зоны «Евразийский деловой союз» (ЕАДС), торгово-выставочная площадка которого объединяет производителей пищевых продуктов из 85 регионов России и 45 стран-партнеров.