Время в Ереване: 11:07:36,   12 Сентябрь

Ришар Гальяно выступит в Ереване с исполнением новых произведений


Знаменитый французский композитор аккордеонист Ришар Гальяно выступит в Ереване с совместной концертной программой с Государственным камерным оркестром Армении (дирижер Ваган Мартиросян). Концерт состоится 22 октября в концертном зале “Арам Хачатурян”.

Как сообщает «Арменпресс», Гальяно исполнит произведения Астора Пьяццоллы, Антонио Вивальди и других любимых композиторов, а также представит свой концерт “Опал” и новые произведения.

Французского композитора на родине называют “святым чудовищем джаза”. Он играет на всех видах аккордеонов. Учился у Астора Пьяццоллы и  создал новое музыкальное направление “Новый мюзет”.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации