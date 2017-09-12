Ришар Гальяно выступит в Ереване с исполнением новых произведений

Знаменитый французский композитор аккордеонист Ришар Гальяно выступит в Ереване с совместной концертной программой с Государственным камерным оркестром Армении (дирижер Ваган Мартиросян). Концерт состоится 22 октября в концертном зале “Арам Хачатурян”.

Как сообщает «Арменпресс», Гальяно исполнит произведения Астора Пьяццоллы, Антонио Вивальди и других любимых композиторов, а также представит свой концерт “Опал” и новые произведения.

Французского композитора на родине называют “святым чудовищем джаза”. Он играет на всех видах аккордеонов. Учился у Астора Пьяццоллы и создал новое музыкальное направление “Новый мюзет”.