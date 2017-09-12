Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400

Турция уже внесла задаток России на приобретение зенитных ракетных систем С-400.

Об этом, как сообщает во вторник газета Hyrriyet, заявил президент Турции Тайип Эрдоган после визита в Казахстан.

"Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Насколько я знаю, уже даже был внесен задаток. Далее будет процесс передачи кредита от России нам. Я и [президент России Владимир] Путин полны решимости в этой теме", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





