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Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400


Турция уже внесла задаток России на приобретение зенитных ракетных систем С-400.

Об этом, как сообщает во вторник газета Hyrriyet, заявил президент Турции Тайип Эрдоган после визита в Казахстан.

"Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Насколько я знаю, уже даже был внесен задаток. Далее будет процесс передачи кредита от России нам. Я и [президент России Владимир] Путин полны решимости в этой теме", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



 

 



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