Apple проведет презентацию последних моделей iPhone

Американская корпорация Apple проведет во вторник презентацию, в ходе которой представит последние модели своих устройств. Компания до самого мероприятия традиционно не раскрывает информацию о новинках. Вместе с тем эксперты не сомневаются, что Apple намерена представить сразу несколько смартфонов из серии iPhone, а также обновленную версию "умных" часов Apple Watch.

Мероприятие, которое начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 мск), впервые пройдет в зале для презентаций, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011). Он расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В текущем году Apple отмечает 10 лет с момента поступления первого iPhone в продажу, и большинство американских специалистов, пишущих о мире высоких технологий, сходятся во мнении, что корпорация готовит к юбилею сюрприз.



