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В Вагаршапате ночью прозвучали выстрелы, два человека убиты


В Вагаршапате  ночью  прозвучали  выстрелы. Убиты двое. Об этом сообщила в беседе с  «Арменпресс» советник председателя СК РА Сона Трузян. “Выехавшая на место преступления следственная группа выяснила, что неустановленное лицо или лица стреляли по автомашине. Погибли водитель и пассажир, - сказала она.

Возбуждено уголовное дело. Предпринимаются необходимые следственные и оперативно-розыскные действия.

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