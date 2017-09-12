В Вагаршапате ночью прозвучали выстрелы, два человека убиты

В Вагаршапате ночью прозвучали выстрелы. Убиты двое. Об этом сообщила в беседе с «Арменпресс» советник председателя СК РА Сона Трузян. “Выехавшая на место преступления следственная группа выяснила, что неустановленное лицо или лица стреляли по автомашине. Погибли водитель и пассажир, - сказала она.

Возбуждено уголовное дело. Предпринимаются необходимые следственные и оперативно-розыскные действия.