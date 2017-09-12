В Нью-Йорке открывается 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается во вторник в Нью-Йорке на фоне роста напряженности в международных отношениях, а также усиления критики в адрес всемирной организации, созданной с целью предотвращения войн и конфликтов.

Первое заседание состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск) и будет включать приветственное слово председателя 72-й сессии Генассамблеи Мирослава Лайчака, который до настоящего момента занимал пост главы МИД Словакии. На встрече объявят традиционную минуту молчания "для молитвы и размышлений", кроме того, назначат членов комитета по проверке полномочий - структуры, которая занимается аккредитацией делегаций стран.

В понедельник в ООН состоялась официальная церемония закрытия 71-й сессии Генассамблеи. Выступая на ее заключительном заседании, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил делегации за продуктивную работу, отметив целый ряд принятых на сессии решений и проведенных мероприятий. В числе таковых он назвал принятие декларации по проблемам массовой миграции в прошлом сентябре, создание банка технологий для содействия развитию неблагополучных стран, а также проведение конференции по океанам в июне этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наиболее насыщенный период работы Генеральной Ассамблеи придется на следующую неделю. 18 сентября по инициативе Соединенных Штатов в ООН пройдет однодневный саммит, посвященный реформе всемирной организации. Ожидается, что форум откроет президент США Дональд Трамп, для которого визит в штаб-квартиру ООН будет первым с момента вступления в должность.

Глава американской администрации регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и расходование средств. В последние месяцы Вашингтон - крупнейший донор организации - урезал финансирование ряда ее программ.

На саммите американская сторона рассчитывает принять декларацию из 10 пунктов, в которой выражается поддержка программе реформ, предложенной Гутерришем. По информации агентства Reuters, к участию в форуме допустят лишь те страны, которые согласятся поддержать предложенный США итоговый документ. Как сообщили в понедельник в секретариате ООН, сам Гутерриш получил приглашение и считает предстоящий форум "очень важным мероприятием".

Обсуждение реформы ООН продолжится 20 сентября на министерских дебатах в Совете Безопасности, которые будут посвящено миротворческой деятельности всемирной организации. На данный момент неясно, будет ли Трамп участвовать во встрече.

За день до этого в рамках Генеральной Ассамблеи начнутся ежегодные общие прения, также известные как общеполитические дискуссии. Дебаты начнутся 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН, потом на трибуну Генассамблеи впервые поднимется Трамп, а также выступят лидеры Армении, Афганистана, Бразилии, Израиля, Узбекистана, Франции и других стран.