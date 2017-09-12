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Германия заморозила большую часть заявок Турции на продажу оружия


Большая часть заявок Турции на продажу ей Германией оружия заморожена этой страной. Как сообщает «Арменпресс” со ссылкой на германское Deutsche Welle, об этом объявил министр ИД и вице-канцлер Зигмар Габриэль.

Он подчеркнул, что, согласно ряда международных соглашений, поставка некоторых видов вооружений продолжается.

Германское агентство DPA  сообщает, что правительство страны  с начала года дало согласие на продажу Турции оружия на 25 млн евро.

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