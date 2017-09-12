Заседание НС: ожидается голосование

В Национальном собрании РА продолжается первое четырехдневное заседание осенней сессии. Как сообщает «Арменпресс», заседание начнется с голосования по вопросам, обсуждавшимся накануне.

11 сентября на заседании были обсуждены более десятка вопросов, голосование по которым пройдет сегодня. Затем парламентарии продолжат обсуждение проекта закона “О внесении изменений и дполнений в Закон РА “Об архитектуре”, который предлагает создать на базе Союза архитекторов Палату архитекторов.