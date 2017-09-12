"Брексит": Британия сделала первый шаг к отмене законов ЕС

Депутаты британского парламента в рамках "брексита" приняли во втором чтении закон об отмене общеевропейского законодательства на территории Соединенного Королевства.

В ночь на вторник после более 13 часов переговоров за законопроект проголосовали 326 депутатов Палаты общин, против высказались 290 парламентариев. Теперь законопроект будут обсуждать более предметно комитеты Палаты общин - на это им отводится восемь дней,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

После обсуждения в Палате общин документ отправится в Палату лордов.

Один из главных пунктов законопроекта - отмена действия на территории Британии закона о Европейских сообществах от 1972 года, который является юридической основой верховенства общеевропейских законов над национальными (точнее, обязательством стран-членов ЕС обеспечивать соответствие своих законов общеевропейским).

Закон об отмене европейского законодательства позволит парламенту, а также правительствам Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии аннулировать, изменять и усовершенствовать европейские законы по своему усмотрению.

Закон также положит конец юрисдикции Европейского суда на британской территории.

Премьер Британии Тереза Мэй назвала решение депутатов историческим, а закон об отмене - вносящим уверенность и ясность в преддверии выхода из ЕС.