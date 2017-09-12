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Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения в США


Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

"Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, - подчеркнул глава администрации в уведомлении Конгрессу США, распространенном пресс-службой Белого дома. - Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось и после 14 сентября 2017 года",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Введение ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.




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