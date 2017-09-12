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СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР


Китай и Россия поддержали резолюцию Совбеза ООН о новых санкциях в отношении КНДР в ответ на шестое подряд ядерное испытание Пхеньяна. Новый пакет ограничительных мер - девятый по счету с 2006 года, когда Северная Корея произвела свое первое подземное испытание ядерного устройства.

Резолюция ООН, принятая по инициативе Вашингтона, предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов и ограничение импорта сырой нефти.

США поначалу настаивали на более жестком варианте резолюции, но в итоге пересмотрели документ, опасаясь вето со стороны Китая и России,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Более суровый вариант предусматривал полное эмбарго на поставки нефти в КНДР и замораживание активов северокорейского руководства за рубежом.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли дала понять после голосования, что для КНДР еще не все потеряно.

"Мы не стремимся к войне. Северокорейский режим не прошел точку невозврата. Если Пхеньян согласится прекратить свою ядерную программу, он обеспечит себе будущее. Если режим докажет, что может жить в мире", - сказала американский дипломат.

 



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