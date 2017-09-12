В Москве учреждена комиссия по координации мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических майских сражений

Московский армянский политологического форум «Армения: взгляд в будущее», прошедший 7 сентября в «Президент-Отеле» по инициативе организации ДИАЛОГ, обратил внимание также к предстоящему 100-летнему юбилею Республики Армения и героических майских сражений.

Участники форума, учитывая значение Первой Армянской Республики в деле восстановления и обеспечения продолжительности армянской государственности, учредили Московскую комиссию по координации мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических майских сражений.

Форумом также избраны сопредседатели Комиссии. Ими стали: политолог Андрей Арешев, доктор юридических наук, член Совета Федерации РФ, Рафаил Зинуров, доктор экономических наук, профессор, директор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ, заслуженный экономист РФ Сергей Календжян, доктор юридических наук, президент Коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры» Самвел Караханян, председатель организации ДИАЛОГ Юрий Навоян, руководитель Московского городского отделения САР Шаген Петросян и генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц.

Комиссия планирует организовывать, координировать и проводить общественно значимые мероприятия (семинары, круглые столы, конференции, выставки, демонстрации фильмов, публикации научной литературы и статей), посвященные знаменательным страницам армянской истории.