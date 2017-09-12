Европейские индексы выросли - 11-09-17

МОСКВА, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.39% и составил 12475.24 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.24% и составил 5176.71 пункта, британский FTSE вырос на 0.49% и составил 7413.59 пункта, российский MICEX вырос на 0.56% и составил 2044.13 пункта, а RTSI вырос на 0.93% и составил 1127.40 пункта.