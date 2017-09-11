Из 27 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 8 и 11 сентября, раскрыт 21

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 27 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 8 и 11 сентября, раскрыт 21.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, за данный период зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 18 случаев кражи, 20 случаев мошенничества, по 1 случаю присвоения, умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, хулиганства и незаконной вырубки деревьев.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю убийства и кражи.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 34 ДТП: 5 человек погибли, 37 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.