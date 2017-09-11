Президент Армении направил поздравительное послание Иосифу Кобзону

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Первому заместителю Председателя Комитета Государственной Думы по культуре, Народному артисту СССР Иосифу Кобзону в связи с 80-летием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:

"Дорогой Иосиф Давыдович!

Примите мои поздравления с 80-летием и пожелания всего самого доброго.

Исполнительское мастерство, яркая индивидуальность и уникальный сценический дар принесли Вам заслуженное признание во всех краях и весях бывшего Советского Союза и за его пределами. “Песни Иосифа Кобзона” распространяют идеалы любви и добра, создают целую эпоху, современниками которой мы являемся.

Ваше творчество помогает людям преодолеть границы, которые искусственным образом разделяют их. Ваша сценическая деятельность является настоящим эталоном для начинающих певцов эстрады.

Ваше творчество очень любят и высоко ценят в Армении, с которой Вас связывают крепкие и искренние дружеские узы. Ваш творческий союз и совместное созидание с такими известными сыновьями армянского народа, как Арно Бабаджанян, Георгий Гаранян, Константин Орбелян, Микаэл Таривердиев, Алексей Экимян и многие другие, привели к созданию музыкальных композиций, популярных везде, где звучит русская речь.

Не могу также не отметить Вашу активную политическую, общественную и благотворительную деятельность.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения".