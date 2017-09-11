Информационное агентство «Арменпресс» и греческое Афинско-македонское национальное агентство новостей подписали договор о сотрудничестве. В рамках проходящего в Салониках форума на тему «Новый шелковый путь» директор Афинско-македонского национального агентства новостей Греции Макиел Псилос и директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян подписали договор, согласно которому информагентства укрепляют сотрудничество в сфере обмена опытом и информацией.

Одной из основных тем повестки международного форума «Новый шелковый путь» была стратегия «Одна зона, один путь» и роль и информагентств в ее реализации и партнерские отношения.

Было отмечено, что в восстановлении нового шелкового пути важную роль играют информагентства стран-участниц проекта, которые могут своим тесным сотрудничеством способствовать культурному, социальному и экономическому диалогу между государствами. В ходе форума выступил директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян. В рамках форума выступил также премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

ИА «Арменпресс» было избрано членом проектного комитета Нового шелкового пути.

По итогам форума была принята декларация о новых направлениях сотрудничества информагентств. «Наша цель – содействовать миру, справедливости, социальному равенству, верховенству закона, демократии, правам человека и гендерному равенству. Мы поддерживаем диалог между культурами, способствуя развитию туризма и сохранению культурного и природного богатства мира», - говорится в декларации.

Форум был организован Афинско-македонским национальным агентством новостей Греции и национальным агентством Китая «Синьхуа».

Директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян дал интервью национальному агентству Китая «Синьхуа».

Директор ИА «Арменпресс» накануне форума принял также участие в заседании Совета национальных информагентств стран Юго-Восточной Европы и Балкан. «Арменпресс» имеет статус наблюдателя в этом совете.