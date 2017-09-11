Президент Республики Арцах принял министра территориального управления и развития Республики Армения

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 11 сентября принял министра территориального управления и развития Республики Армения Давида Локяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия Арцаха и Армении в соответствующих сферах.