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Президент Республики Арцах принял министра территориального управления и развития Республики Армения


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 11 сентября принял министра территориального управления и развития Республики Армения Давида Локяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия Арцаха и Армении в соответствующих сферах.



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