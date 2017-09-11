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Для начала переговоров по нагорно-карабахскому конфликту необходимо сначала восстановить атмосферу вокруг процесса: Ашотян


Для того чтобы начать предметные переговоры по нагорно-карабахскому конфликту необходимо сначала восстановить атмосферу вокруг процесса. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Армен Ашотян.

«Когда мы говорим об атмосфере переговоров, в первую очередь подразумеваем полное выполнение договоренностей Вены и Санкт-Петербурга: внедрение соответствующих механизмов», - сказал Ашотян.

По его словам, реализация соглашений Вены и Санкт-Петербург является необходимым условием для создания надежной безопасности и предотвращающей  военные действия, столкновения и провокации среды. Это, в свою очередь позволит продолжать предметные дискуссии по проекту, который был представлен сопредседателями.



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