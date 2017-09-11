Польша выдвинула фильм "След зверя" ("Pokot", 2017) режиссера Агнешки Холланд в качестве кандидата от республики на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". О таком решении объявил Польский институт киноискусства.

Эта картина - экранизация детективного романа, действие которого развертывается в современной Польше. Фильм повествует о престарелой даме, взявшей на себя роль вершителя судеб. Одинокая пенсионерка, бывшая инженер и педагог - закоренелая защитница прав животных, решившая бороться с охотниками. Когда они начинают погибать один за другим при невыясненных обстоятельствах, героиня разворачивает собственное расследование.

Мировая премьера ленты состоялась во время 67-го международного кинофестиваля Берлинале, получив "Серебряного медведя" на этом крупном киносмотре.

Комментируя решение Польского института киноискусства о выдвижении работы Холланд, ее председатель Павел Павликовский отметил, что у этой картины, по сравнению с другими кандидатурами, "больше достоинств, которые могут помочь в ее продвижении и в результате привести к номинации".

Последний раз премию за лучший фильм на иностранном языке жюри "Оскара" присуждало полякам в 2014 году. Победителем в этой номинации тогда стала лента "Ида" (Ida, 2013) Павла Павликовского, которая обошла другого фаворита в этой категории - российскую картину "Левиафан" (2014) Андрея Звягинцева.





