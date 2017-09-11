Десять человек погибли на Кубе в результате урагана "Ирма", обрушившегося на страну в конце прошлой недели. Об этом сообщил в понедельник Главный штаб гражданской обороны Кубы.

"После прохождения разрушительного урагана "Ирма" по территории Кубы к настоящему времени поступила информация о гибели десяти человек в Гаване и провинциях Матансас, Камагуэй и Сьего-де-Авила", - отмечается в сообщении ведомства.

Большинство людей погибли в результате обрушения зданий, в которых они находились во время урагана.

8 сентября ураган "Ирма", усилившись до максимальной, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг территории Кубы в районе острова Кайо-Романо на севере центральной провинции Камагуэй. По словам метеорологов, ураган подобной силы впервые обрушился на остров с 1932 года. На следующий день "Ирма", ослабев до третьей категории, пронеслась по северному побережью Кубы.

Перед приходом на Кубу ураган несколько дней бушевал в регионе Карибского бассейна, нанеся большой ущерб Пуэрто-Рико, а также островам, находящимся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции.

Таким образом, в результате прохождения "Ирмы" на Карибах погибли в общей сложности 38 человек.



